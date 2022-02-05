Erzincan Gençlik Merkezi “sosyal medyadan sosyal meydana” sloganıyla çocuklar ve gençlerle birlikte keyifli anlar yaşadı.

Sosyal medya ve teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek, gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımını sağlayarak hayatın içinde aktif bir şekilde yer almalarının sağlanması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde başlatılan “sosyal medyadan sosyal meydana” etkinliği Erzincan’da da büyük ilgi gördü. Sosyal medya bağımlılığına karşı düzenlenen etkinlikte çocuklar ve gençler bir gün boyunca telefon, tablet ve bilgisayardan uzak tamamen spor, sanat ve eğlenceye yönelik aktiviteler gerçekleştirdi. Yapılan etkinlik kapsamında bir alışveriş merkezi içerisinde çeşitli oyunlar oynayan çocuklar internetten uzak kalarak doyasıya eğlenmenin tadını çıkardı. Gerçekleştirilen etkinliğe çocuklarını getiren aileleri ise yapılan programdan dolayı memnun olduklarını dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

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