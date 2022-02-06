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Doğumdan sonra anneleri ölen kuzulara çocuğu gibi bakıyor Yetim kalan kuzulara gözü gibi bakıyor

İHA

Doğumdan sonra anneleri ölen kuzulara çocuğu gibi bakıyor Yetim kalan kuzulara gözü gibi bakıyor

Erzincan’da çiftçilik yapan bir vatandaş doğum yaptıktan sonra ölen koyunlarının öksüz kalan kuzularını biberonla besleyip gözü gibi bakıyor.
Erzincan merkeze bağlı Ekmekli köyünde koyunculuk yaparak geçimini sağlayan Samet Polat, yeni dünyaya gelen kuzularının mutluluğunu yaşarken onlara adeta gözü gibi bakıyor. Gece gündüz başlarından ayrılmayan Polat anneleri ölen kuzuları ise kendi elleriyle besliyor. Bu sıralar doğumların da artması sebebiyle yeni doğum yapacak koyunların ve doğumdan sonra dünyaya gelen kuzuların sağlığı için gece nöbet tuttuğunu belirten yetiştirici zaman zaman kuzuları soğuktan korumak için battaniyeye sardığını da söylüyor.
Kuzuları kendi çocuğu gibi gördüğünü ve bu işi severek yaptığını vurgulayan Samet Polat yetimhane adını verdiği yerde kuzuları biberonla beslediğini ifade ederek, “Baharın habercisi kuzularımız doğmaya başladı. Tabii ki zorlu şartlar altında bunlarla mücadele veriyoruz. Hayvanların doğumları çok önemli bizim için. Özellikle gece nöbetlerimiz oluyor. Hayvanları devamlı saat başı kontrol ediyoruz. Gece doğumlarında hayvanlarımıza hazırladığımız battaniyelerimiz var. Yeri geldiği zaman içeriye sobanın yanına alıp ısıtıyoruz. Anne sütünü, o ağız sütü dediğimiz sütü bazen kendimiz veriyoruz. Tabii kolay işler değil. Bunu sevmeden bu işleri başaramayız. Daha önümüz bahar. Bunun güzelliği de bunları otarmak, Bunların yayılımı insana çok zevk veriyor. Yetim kuzularımız oluyor sürümüzün sayısı biraz fazla olduğu için. Tabii ki annelerini kaybettiğimiz kuzular oluyor. Bazen oluyor ki gece nöbetinde uyuya kaldığımız da geliyoruz ki doğmuş kuzu annesini bulamıyor. Annelerini bulmakta zorlanıyoruz. Bazen bulamıyoruz. Yetim kuzuları yetimhane dediğimiz yer var oraya koyuyoruz. Özel mamalarımız var. Bazen kendimiz hayvandan sağıp onlara veriyoruz. Mümkün olduğunca kendi çocuklarımız gibi bunlara bakıyoruz. Bazen 34 gün eve gidemediğimiz oluyor. Kendi çocuklarımı özlediğim anlar oluyor. Ama bunları anbean takipteyiz, hiç bırakamıyoruz. Kendi elimizle biberonlarla bunları besliyoruz. Dediğim gibi işin püf noktası bu işi sevmekten geliyor. Bu işlerin hepsi emek istiyor. Bu kuzuların hepsi bizim bebeğimiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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