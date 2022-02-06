Erzincan'da belediyenin çöp alanındaki ölü köpeklerle ilgili soruşturma



Muzaffer KOŞAN/ ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN Belediyesi'ne ait çöp alanındaki ölü köpeklerin görüntüleri, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. Hayvanseverler, sorumluların tespit edilip, cezalandırılmalarını isterken, belediye tarafından köpek ölümlerine ilişkin soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Kentte belediyenin çöp alanında çekilen ölü köpeklerin görüntüleri, sosyal medyada paylaşılırken, hayvanseverlerden tepki geldi. Esnaflık yapan ve 4 yıldır sokak hayvanlarını beslediklerini söyleyen Yaşar Yıldız, görüntülerin çok üzücü olduğunu belirtirken, "Sokak hayvanlarını besliyor ve ilaç tedavilerini yaptırıyoruz. Elimizden geldiği kadar onlarla yakından ilgileniyoruz fakat geçen günkü olay bizi fazlaca üzdü. Bu gibi olayları daha öncede duyuyorduk, kanıtımız olmadığı için bir şey yapamıyorduk. Bir arkadaşımızın çektiği video bizi çok üzdü. Erzincan Belediyesi'ne ait çöp alanında çok sayıda köpek ölüsü bulundu. Bunlar burada mı öldürüldü yoksa öldürülüp getirip buraya mı atıldı, bilinmiyor. Gereken neyse yapılsın istiyoruz. Suçlular cezasını çeksin çünkü artık dayanacak gücümüz kalmadı. Hayvanların artık ölmesini, üzülmesini, hastalanmasını asla istemiyoruz" diye konuştu.

Erzincan Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise köpek ölümlerine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "Sosyal medyada sokak hayvanlarımızın kabul edilmesi mümkün olmayan görüntüleri bizleri derinden üzmüştür. Kurumumuz, konuyla ilgili ivedi bir şekilde tahkikat ve araştırma işlemlerine başlamış olup konu bilgi ve kontrolümüz dışında gerçekleşmiş ve gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Erzincan Belediyesi olarak sokaktaki canlarımızın sağlığı, güvenliği bizler için son derece ehemmiyet taşımaktadır" denildi.DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN

2022-02-06 15:56:57



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