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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yerli aşı Turkovac Erzincan’da uygulanmaya başladı

İHA

Yerli aşı Turkovac Erzincan’da uygulanmaya başladı

Acil kullanım onayı verilen yerli Covid19 aşısı Turkovac Erzincan’da uygulanmaya başladı.
81 ilde olduğu gibi Erzincan’da da Türkiye’nin yerli ve milli Covid19 aşısı Turkovac Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bugün itibariyle vatandaşlara uygulanmaya başlandı. Aşısını yaptırmak isteyen vatandaşlar kayıt yaptırdıktan sonra hazırlanan Turkovac aşı odalarında aşılarını oldular. Turkovac aşısı olan vatandaşlar uzun süredir yerli aşının gelmesini beklediklerini ifade etti. Aşı olan vatandaşlardan Naci Tosun, “Yerli aşımız. Bekledik. Gururluyuz. Allah sebep olan herkesten razı olsun” dedi.
Ayrıca, Erzincan Valisi Mehmet Makas ve beraberinde ki heyet aşı çalışmalarını yerinde görmek için hastaneye geldi. Sıra bekleyen vatandaşlar ve sağlık çalışanları ile bir süre sohbet eden Vali Makas daha sonra aşı olan vatandaşların yanlarında bulunarak onlara eşlik etti.
Vatandaşlar aşı olduktan sonra açıklamada bulunan Erzincan Valisi Mehmet Makas yerli ve milli aşının önemine değindi. Vaka sayılarında ki artışlara da değinen Vali Makas aşılamalar ile bu sürecin daha hızlı atlatılacağını belirtti. Vali Makas konuşmasında, “Malumunuz 81 ilimizde yerli ve milli olan Turkovac aşısına bismillah demek adına bir aradayız. Tüm vilayetlerde olduğu gibi Erzincan’da da Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde can Erzincanlılarımıza Turkovac aşısını uygulamaya başladık. İlk etapta bin 750 doz aşımız şuan elimizde. Hep beraber az önce şahit olduğunuz üzere 17’nci 18’nci aşılarımızı da vatandaşımıza uygulamış olduk. Vatandaşlarımız bu işe güveniyor. Yerli ve milli aşımızı tercih ediyor. Her ne kadar Biontech ve Sinovac’ı güvenerek vurdursak da, yerli ve milli olması açısından vatandaşımızın bir beklentisi vardı. Bu beklentiye Türk bilim insanları cevap verdiler. Bu yapılan çalışma 13 basamaktan 400 laboratuvar çalışması neticesinde sonuçlanmış ve başarıya ulaşmıştır. Dolayısıyla yüksek sesle ‘yerli ve milli aşımız Turkovac’a güveniyorum’ sloganını hep beraber şiar edinelim. Fakat aşı tek başına koruyucu değil. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına da uymamız gerekiyor. Malumunuz Omicron varyantından dolayı müthiş bir şekilde sayılarımız artıyor. Korona hastalığına yakalanma da bir artış var. Bakanımız zaman zaman açıklıyor ama açıklanan sayılar bir hafta bir buçuk hafta geriden geliyor. An itibariyle onu da paylaşmış olalım. Erzincan’da 100 binde 700’ler civarındayız ama bu aşılama çalışmalarından kaynaklı olmak üzere hastaneye bunun yansıması ve ağırlığı olmuyor. Bir nezle bir grip gibi vatandaşlarımız atlatıyorlar. Bu hastalığa karşı en büyük silahımız aşı. Hele ki Turkovac da gelince yerli ve milli bir silahla inşallah mücadele edeceğiz. An itibariyle hastanemizde 80 vatandaşımız servislerimizde yatmakta, 9 vatandaşımız yoğun bakımda, 4 vatandaşımız ise entübe durumda. Baktığımız zaman genelde 65 yaş üstü büyüklerimizi daha çok görüyoruz. Yerli ve milli aşımızın vatana millete hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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