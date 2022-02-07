Bitci Türkiye Kupası kura çekimi gerçekleştirildi

İSTANBUL,(DHA) Bitci Türkiye Kupası'nın kura çekimi İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlendi.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, TBF Genel Sekreteri Dr. Serhan Antalyalı, TBF yetkilileri ve Bitci Türkiye Kupası'nda mücadele edecek takımların temsilcileri kura çekiminde yer aldı.
Kura çekimi öncesi TBF Erkek Ligleri Direktörü Turgay Çataloluk, takımlara başarı diledi.
TBF Başkan Vekili Ömer Onan ise kupanın geçen sene Covid-19 sebebiyle yapılamadığını hatırlatarak, "Basketbolseverlerin sevdiği bir organizasyon. Kulüpler yoğun tempolardan geliyor. Birbirinden çekişmeli maçlar olacak. Hepinize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
15-16 Şubat 2022 tarihleri arasında tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından yarı finale kalan ekipler, Dörtlü Final organizasyonu için Bursa'da bir araya gelecek.
18-20 Şubat 2022 tarihlerinde düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonunda lig sıralamasında lider olan ekibin çeyrek final eşleşme galibi ile lig dördüncüsünün çeyrek final eşleşme galibi; lig ikincisinin çeyrek final eşleşme galibi ile lig üçüncüsünün çeyrek final eşleşme galibi karşı karşıya gelecek.Gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda oluşan eşleşmeler şu şekilde:
15 Şubat Salı
18.00 Gaziantep Basketbol Galatasaray Nef
20.30 Tofaş Fenerbahçe Beko
16 Şubat Çarşamba
18.00 Bahçeşehir Koleji Darüşşafaka
20.30 Anadolu Efes Pınar Karşıyaka DHA-Spor Türkiye-Erzincan
2022-02-07 15:25:00
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