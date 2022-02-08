Erzincan’da kuvvetli rüzgâr ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre; 07.02.2022 tarihi saat 21.00'dan 09.02.2022 tarihi saat 18.00'a kadar Erzincan genelinde rüzgârın güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (6080 km/sa) şeklinde esmesi beklenmekte.

Beklenen kuvvetli rüzgâr ve fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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