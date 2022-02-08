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Karlı yolları aşıp besicilere ulaşıyorlar Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri zorlu kış şartlarında çalışmalarına ara vermiyor

İHA

Karlı yolları aşıp besicilere ulaşıyorlar Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri zorlu kış şartlarında çalışmalarına ara vermiyor

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanları, çetin geçen kış şartlarına aldırmadan çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılı Anaç Koyun ve Keçi Desteklemesi çalışmaları kapsamında pandemi ve zorlu kış şartlarına rağmen üretim faaliyetlerinin aksamaması için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen tespit çalışmalarının yanı sıra yetiştiricilerin sorunları da yerinde dinleniyor. Kış aylarının sert geçtiği, hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 20 dereceye kadar düştüğü kent genelinde ve ilçelerde çalışmalarına aksatmadan devam eden tekniker, teknisyen ve hekim kadrolarıyla Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri vatandaşın üretimde daha iyi bir noktaya gelebilmesi için yıl boyu çalışmalarına devam edeceklerini belitti.
Veteriner Hekim Ali Çelik kış şartlarına aldırış etmeden çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak, "2021 yılının anaç koyun ve keçi desteklemeleri için koyunları saymış bulunuyoruz. Bu soğuk kış günlerinde gerçekten yorucu oluyor. Tıraş bile olmadık ki, yüzümüz gözümüz yanmasın. Karkış dinlemeden işletmelerde çalışmamızı sürdürüyoruz" dedi.
Veteriner Sağlık Teknikeri Kürşat Aydınlık ise "Vatandaşların hayvanlarının sayımlarını gerçekleştiriyoruz, vatandaşlarla istişarelerde bulunuyoruz, hayvan güncellemelerini yapıyoruz. Yaz aylarında hayvanlar merada oldukları için hayvanların sayımları kışın içeride, hayvanların yemde olduğu dönemde yapmak zorunda olduğumuz için, bakanlık hayvan sayımlarında kışın soğuk günleri tercih ediyor. Yazın sıcak, rahat günlerde hayvanlar meradalar, otlaktalar ve o şekilde hayvanların tutulması, yakalanması, sayılıp tespit edilmesi ya da bir barınak durumu mümkün değil" diye konuştu.
Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Serkan Kütük de konu ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Yoğun kar şartlarında ve tipi döneminde olsak dahi, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarımızın sayım ve güncelleme faaliyetlerine devam etmekteyiz. Bunun haricinde küçükbaş hayvanlarımızın sağlık ve hastalık yönünden kontrollerini yapmakta olup 680 bin hayvanın güncelleme ve sayımını yaparak destekleme hizmetine katkı sağlamaktayız. Hayvan hastalıkları açısından ise koyunlarımızın düzenli olarak sağlık kontrollerini yaparak hastalık yönünden incelemekteyiz. Biliyorsunuz ki bu dönemde yoğun kar ve kış şartları devam ediyor. Tipi olduğu zamanlarda köylerimize ulaşmak zor olsa da özverili çalışmalarımız arkadaşlarımız tarafından yürütülmektedir. Bu dönemde özellikle sahada olmaya dikkat ediyoruz ve vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alabilmesi için faaliyetlerimize devam etmekteyiz" ifadelerine yer verdi.
Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Samet Polat ise Tarım İl Müdürlüğünün üretici çiftçilerin rehberi olduğunun altını çizerek, "Bu yıl bayağı zorlu şatlarla karşılaştık. Yani kışımız çok derin geçti. Kışı sonuna kadar yaşadık. Eksi 20'lerden daha fazla soğuklarda, özellikle gece doğumlarında çok sıkıntılar yaşadık ama bu sevda, bu sevgi bu işin üstesinden gelmemizi sağlıyor. Yoğun kar olmasına rağmen, yolların kapalı olmasına rağmen arkadaşlar çıkıp geldiler. Kontrollerini sağladılar. Tarım İl Müdürlüğü bizim rehberimizdir. Her konu hakkında ilk başvurduğumuz yer orasıdır" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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