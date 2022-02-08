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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da 1 kişi sahte içkiden zehirlendi

İHA

Erzincan’da 1 kişi sahte içkiden zehirlendi

Erzincan’da sahte içkiden zehirlenen 1 kişi yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde sahte içkiden zehirlenen H.Y., 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Dışarıda içki içtikten sonra Mengüceli Mahallesi'ndeki evine dönen H.Y, bir süre sonra rahatsızlandı. H.Y'nin durumunu gören yakınları 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. H.Y., Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan H.Y’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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