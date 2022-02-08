Erzincan, Erzurum, Bayburt ve Ağrı’da kar yağışı bekleniyor

Erzincan, Erzurum, Bayburt ve Ağrı’da aralıklı hafif kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ağrı çevreleri aralıklı hafif kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görülecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden orta kuvvete esecek.

“Çığ uyarısı”

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

“Buzlanma ve don uyarısı”

Bölgede gün boyunca buzlanma ve don olayının etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

“Kuvvetli rüzgâr uyarısı”

Erzurum’un batı kesimleri ile Bayburt ve Erzincan çevrelerinde rüzgârın güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (6080 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Erzincan’da 5, Bayburt’ta 11, Erzurum’da 12, Kars’ta 18, Ağrı’da 21, Iğdır’da 6, Ardahan’da 19 derece olarak kaydedildi.

Kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı; Palandöken Kayak Merkezi’nde 143, Ergan Kayak Merkezi’nde 82, Sarıkamış Kayak Merkezi’nde 75 santimetre olarak ölçüldü.

“48 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı”

Meteoroloji, salı gününün hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Sıcaklıkların 8 derece birden düşeceği belirtilirken yoğun yağışlar sebebiyle içlerinde İstanbul ve Ankara'nın da olduğu 48 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji tarafından tehlikeli hava anlamına gelen sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılan iller ise şöyle; Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Mersin, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük, Düzce.

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