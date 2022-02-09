Türk Halk Müziği Sanatçısı Balkır Erzincanlılar ile buluştu

Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen Erzincan Kültür ve Sanat Günleri kapsamında Türk Halk Müziği Sanatçısı Ender Balkır Erzincanlılar ile buluştu.

Vali Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun ve eşi Ürküş Aksun, Erzincan eski Milletvekili Sebahattin Karakelle, Vali Yardımcıları, bazı ilçe kaymakamları, kurum ve kuruluş müdürleri ile siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı Ender Balkır konseri renkli görüntülere sahne oldu.

Konser öncesi Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve Erzincan Milletvekili Burhan Çakır birer konuşma yaparak, Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen programlara katılımlılarından dolayı Erzincanlılara teşekkür ettiler.

Ardından konuşan Vali Mehmet Makas, “Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümünü kutlamak adına hafta boyunca düzenlediğimiz etkinliklerden birindesiniz. Can Erzincanlılar 104 yıl önce bir olmuş diri olmuş ve bu cennet vatanı bize bırakmışlar. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm gazilerimizi ve bu cennet vatan için seve seve canlarını veren Aziz şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum. Bugün burada yapmış olduğumuz faaliyetlere desteklerini esirgemeyen Binali Yıldırım’a, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sizlere hizmet etmek bizim için şereftir, katılımlarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor ve gerçekleştireceğimiz diğer etkinliklerde de hep beraber olmayı diliyoruz.” dedi

Konuşmaların ardından sahne alan yerel sanatçı Savaş Yılmaz ve Türk Halk Müziği sanatçısı Ender Balkır, söyledikleri birbirinden güzel türküler ile hem duygulandırdılar hem de coşturdular. Salonu dolduran vatandaşlar türkülere eşlik ederek halaylar çekti gönüllerince eğlendiler.

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