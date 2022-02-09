Besicilere büyük destek: Yüzde 45 indirimli arpa dağıtımı başladı

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzincan’da yüzde 45 indirimli arpa almak isteyen besiciler, TMO’ya akın etti.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Erzincan Ajans Amirliğinde hak sahibi besicilere yüzde 45 indirimli arpa dağıtımına başlandı. Besiciler, Erzincan İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’nden gelen mesaj üzerine TMO’ya akın etti. TMO önünde uzun araç kuyruğu oluştu.

Dağıtımın ilçelerde yapılmasını talep eden besiciler, kuyruğun bu şekilde önüne geçilebileceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.