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Erzincan polisi iletişim yolu ile dolandırıcılığa ve hırsızlara karşı vatandaşları uyardı

İHA

Erzincan polisi iletişim yolu ile dolandırıcılığa ve hırsızlara karşı vatandaşları uyardı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, iletişim yolu ile dolandırıcılığa karşı vatandaşları bilgilendirip broşür dağıttı.
Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri iletişim yoluyla dolandırıcılık hakkında bilgilendirme faaliyetleri kapsamında vatandaşlara çeşitli iletişim yoluyla dolandırıcılık konuları hatırlatarak, vatandaşları suçlardan ve suçlulardan korunabilmeleri için almaları gereken güvenlik önlemleri konusunda bilgilendirdi.
Toplum Destekli Polisler,7/24 saat halkın hizmetinde olduklarını belirterek, dolandırıcılık olayında 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım isteyebilecekleri belirtildi.
Öte yandan Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşlara sabit ve cep telefon numaralarının bulunduğu kartvizitleri de dağıtarak daha hızlı ve net iletişim kurmak için vatandaşları bilgilendirdi. Polis ekipleri vatandaşlara verdikleri, (0446) 224 03 8485 ile Whatsapp ihbar hattı olan 0552 155 24 24 numaralarından direk ulaşım sağlayacaklarını belirtti.
“Hırsızlara karşı önlemlerimizi alalım, her zaman güvende kalalım”, “Evinizde siz, mahallenizde biz, hep birlikte güvenliği sağlayalım” sloganlarıyla hırsızlara karşı vatandaşları uyaran polis, “Hırsızlık gibi durumlarda kendi başınıza hareket etmeyin polisi arayın” çağrısında bulundu. “Keşke dememek için tedbirlerimizi alalım” yazan broşürlerde vatandaşlara şu uyarılarda bulunuldu;
Kapınızı sürekli kilitli tutun, pencerelerinize kilit sistemi taktırın, güvenlik kamerası ve alarm sistemi taktırın, evinizin zilini çalan tanımadığınız kişilere kapıyı açmayın, posta kutunuzda evrak biriktirmeyiniz ki evde olmadığınız anlaşılmasın, kötü niyetli kişilere tırmanma imkânı sağlayacak şekilde balkon altlarına araç park etmeyin ve eşya bırakmayın, binanızın çevre aydınlatmalarının yeterli derece olmasına özen gösterin, evinizin birinci ve ikinci katlarındaki balkon kapısı ve pencerelerinin sağlam korkulukla kapatılmasına dikkat edin.
Emniyet Müdürlüğü dolandırıcılara karşı uyarıların bulunduğu broşürde ise “Cep telefonu kullanıcıları dolandırıcılara dikkat”, “Güvenli bir toplumda yaşamak isteyen her vatandaş; Huzuru, güvenliği ve toplumsal düzeni sağlamaya çalışan polise destek ve yardımcı olmalıdır”, “Güvenliğinizi tehlikeye düşüren bir durumla karşılaştığınızda 112 Acil Çağrı Merkezini arayın” sloganlarıyla vatandaşlara hitap etti.
Dağıtılan broşürlerde şunlar yer aldı;
Cep telefonu kullanıcıları iletişim yoluyla dolandırıcılığa dikkat, polisim, askerim, savcıyım diyenlere,
‘Ödül kazandınız’ mesajı göndererek ödülü almanız için para isteyenlere,
‘Telefonunuz kopyalanarak terör örgütleri aranmıştır, hesabınız terör örgütleri tarafından ele geçirilerek boşaltıldı’ diyenlere
‘Darbe mensupları ve terör örgü üyeleri tarafından adınıza hat çıkarıldı, adınız darbeye karıştı ve darbe listesinde adınız var’ diyenlere
‘Olağanüstü durumlardan dolayı oğlunuzu askere alacağız, acilen teslim etmeniz gerekmektedir veya ikametinizde arama yapacağız’ diyerek hırsızlık veya dolandırıcılık yapma girişiminde bulunan kişilere itibar etmeyiniz. Böyle bir durumla karşılaştığınızda 112 Acil Çağrı Merkezini arayınız.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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