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Şavaklılar “Saz da bizim, söz de bizim” etkinliğinde buluştu

İHA

Şavaklılar “Saz da bizim, söz de bizim” etkinliğinde buluştu

Erzincan’da faaliyet Gösteren Genç Şavak Derneği, âşıklar gecesi düzenleyerek şavaklıları bir araya getirdi.
Erzincan’da yaklaşık 20 bin olmak üzere Türkiye genelinde 100 bin nüfusa sahip olan Şavak aşiretinin Derneği olan Genç Şavak Derneği, toplum bireylerini bir araya getirmek ve kaynaşmayı arttırmak amacıyla Erzincan’da “Saz da Bizim, Söz de Bizim” adıyla âşıklar gecesi düzenledi.
Düzenlenen etkinlik öncesi açıklamalarda bulunan Genç Şavak Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Can, şunları kaydetti; “Dernekler bir amaç belirler ve bu amaç doğrultusunda kurulurlar. Bizim de derneğimiz Genç Şavak Derneği yani adından da anlaşılacağı üzere Şavaklıları bir araya getirmek, birlik oluşturmak ve haklarını takibinin yapmasını sağlayarak bir dayanak oluşturmaktır. Kıymetli arkadaşlar; dernekler toplumsal ve yönetimsel anlamda baskı grupları adını da alırlar. Yani yöneticilerden ve kurumlardan kendi amaçları doğrultusunda talepte bulunurlar. Biz de dernek olarak başta Erzincan olmak üzere ülkemizin her yerinde her mensubu için taleplerimizin taleplerinizin uygun hukuki yollar ile elde etmek çabası içerisinde olacağız. Ancak burada verim elde etmek için derneğin kuvvetli olması gerekiyor. Bu da sizlerin vereceği destek neticesinde olacaktır. Özellikle gençler; büyüklerimiz ve biz derneği kurduk. Ancak geliştirmek etkin faaliyetler sağlamak ayrıca toplumsal bir statü kazandırmak sizlere bağlı olacaktır ve bu olumlu katkı olumlu anlamda sizleri etkileyecektir. Bura da önemli olan kişisel hesaplarımızı bir kenara bırakmak olacaktır. Çünkü toplumsal birlik ne kadar kuvvetli olursa toplumun bireyleri de o derece kuvvetlidir. Bunu dikkatli bir şekilde düşünmenizi istiyor, bundan sonra ki süreci beraber ve birlikte yürüteceğimizi ümit ediyorum. Ben tekrardan programa iştirak etmeniz, bir olmak adına gelmeniz nedeni ile hepinize teşekkür ederim. Programı tertip eden Genç Şavak Derneği yönetim kuruluna, kıymetli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Programımıza dâhil olan birliğimize katkı sunan Aziz abimize teşekkür ederim. İliç’ten trenle gelen İshak Çelik abimize teşekkür ederim. Ayrıca tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Program moderatörümüz Mehmet Yıldız hocamıza şimdiden kolaylıklar diliyor sazı İbrahim başkana sözü hocama bırakıyorum” dedi.
Yapılan konuşmalarına ardından müzik şölenine geçildi. Müziğin yanı sıra geleneksel oyunlar, hikâyeler ve eski yaşamdan kesitler anlatıldı. Düzenlenen etiklik yapılan ikramlarla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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