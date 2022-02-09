Doğuda kar, fırtına ve çığ uyarısı

Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan’da aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği; yağışların gece saatlerinde bölgenin batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışının bölge genelinde etkili olması bekleniyor. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, yağışların gece saatlerinde bölgenin batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don tehlikesi ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (4070 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

‘Çığ uyarısı’

Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

‘Fırtına uyarısı’

Bölgede rüzgârın güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (4070 kilometre/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

‘Buzlanma ve don uyarısı’

Bölgede gün boyunca buzlanma ve don olayının etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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