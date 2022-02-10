Ucuz enerji kullanımı herkesin hakkıdır!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ucuz enerji kullanımı herkesin hakkıdır!

İHA

Ucuz enerji kullanımı herkesin hakkıdır!

Erzincan Barosu Başkanı Adem Aktürk, “Ucuz enerji kullanımı herkesin hakkıdır” dedi.
Elektrik tarifesinde yapılan düzenlemenin gerek Anayasa’nın 2., 10. ve 167. maddelerine gerekse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 14. maddesine açıkça aykırı olduğunu ifade eden Erzincan Barosu Başkanı Adem Aktürk, şu açıklamada bulundu:
“31.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 10706, 10707, 10708 ve 10709 sayılı Kurul Kararlarıyla Elektrik Üretim Anonim Şirketi ( EÜAŞ) tarafından 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanacak aktif elektrik enerji satış tarifesinde değişiklik yapılmış olup tüketim bedellerine fahiş oranda zam yapılmıştır.
Elektrik tarifesinde yapılan düzenleme gerek Anayasa’nın 2., 10. ve 167. maddelerine gerekse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 14. maddesine açıkça aykırıdır.
Anayasa’nın 2. maddesine göre: “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.”
Anayasa’nın 10. maddesine göre: “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. (Ek fıkra: 07/05/20045170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.”
Anayasa’nın 167. maddesine göre: “Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır; piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler.”
AİHS’nin 14. maddesine göre: “Bu Sözleşme'de tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal veya diğer kanaatler, ulusal veya sosyal köken, ulusal bir azınlığa mensupluk, servet, doğum veya herhangi başka bir durum bakımından hiçbir ayrımcılık yapılmadan sağlanır.”
EPDK; 31.12.2021 tarihli 10707 sayılı Kurul Kararında “ mesken alçak gerilimli tek zamanlı abone grubu için faturaya esas günlük ortalama 5 kwh tüketim miktarına kadar ( aylık 150 kilovat/saat) olan tüketimlere düşük kademeli tarife uygulanmasına” şeklinde bir düzenlemenin yapılmasına karar vermiş; 31.01.2022 tarihinde ise aylık 150 kilovat olan aylık tüketim miktarı Cumhurbaşkanının kararı ile 210 kilovata çıkarılmıştır.
4 kişilik bir aile için en az aylık 230 kilovatlık bir elektrik tüketim miktarının düzenlenmesi yine özellikle çoğu kentlerimizdeki ailelerin geniş aile kategorisinde yer aldıkları da göz önünde bulundurulduğunda bu hususta da bilimsel ve teknik çalışmalar sonucu kademeli geçişlerin yapılması elzemdir. EPDK tarafından yapılmış olan tablolardaki hesaplamalar hiçbir bilimsel veri ve analiz içermeksizin hazırlanmış olup bu hesaplama tablolarına dayanılarak kademeli elektrik tarifelerinin düzenlemesi hakkaniyet ve adalet ilkeleriyle bağdaşmamaktadır.
Enerjinin ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarında ödenebilir olması temel bir insan hakkı olduğu gibi enerjinin adil ve herkese ucuz bir şekilde ulaştırılması da Sosyal Devletin en temel görevidir.
Barolar hizmet üreten, hiçbir ekonomik çıkarı olmayan ve Anayasa’nın 129. maddesinde kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olarak belirtilen; avukatlar ise Avukatlık Kanunu’nun 1. maddesi uyarınca kamu hizmeti gören, Ceza Kanunu tanımıyla da yargı görevini yürüten kişilerdir. Yapılan zam sonrası avukatlık bürolarına; barolarımızın tesislerine, yerleşke ve binalarına gelen elektrik faturalarının fahiş olduğunu da açıkça belirtmek isteriz.
Biz Barolar olarak elektrik enerjisine yapılan fahiş orandaki bu zam miktarının karşısında yer aldığımızı, zammın vatandaşlarımız için daha hakkaniyetli bir seviyeye indirilmesinin takipçisi olacağımızı ve bu süreçte tüm hukuki yollara başvuracağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pandemi sürecinde dış kurumlardan görevlendirilen personele başarı belgesi verildi
YEREL HABERLER Pandemi sürecinde dış kurumlardan görevlendirilen ...
132 yıllık taş yol suyla doldu
YEREL HABERLER 132 yıllık taş yol suyla doldu
132 yıllık taş yol suyla doldu
YEREL HABERLER 132 yıllık taş yol suyla doldu
Erzincan’da kar ve tipiden 104 köy yolu ulaşıma kapalı
YEREL HABERLER Erzincan’da kar ve tipiden 104 köy yolu ulaşıma ...
112 Acil Sağlık ekipleri karlı yolları aşıp hastalara ulaşıyor
YEREL HABERLER 112 Acil Sağlık ekipleri karlı yolları aşıp hastalara ...
Aşıklar Şöleni ve ‘Kuyucaklı Yusuf’ adlı Tiyatro oyunu ilgiyle izlendi
YEREL HABERLER Aşıklar Şöleni ve ‘Kuyucaklı Yusuf’ adlı Tiyatro ...
Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini artırdı
YEREL HABERLER Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini ...
Doğuda kar, fırtına ve çığ uyarısı
YEREL HABERLER Doğuda kar, fırtına ve çığ uyarısı
Şavaklılar “Saz da bizim, söz de bizim” etkinliğinde buluştu
YEREL HABERLER Şavaklılar “Saz da bizim, söz de bizim” etkinliğinde ...
Erzincan polisi iletişim yolu ile dolandırıcılığa ve hırsızlara karşı vatandaşları uyardı
YEREL HABERLER Erzincan polisi iletişim yolu ile dolandırıcılığa ve ...
Besicilere büyük destek: Yüzde 45 indirimli arpa dağıtımı başladı
YEREL HABERLER Besicilere büyük destek: Yüzde 45 indirimli arpa ...
Erzincan’da Balkır rüzgârı esti
YEREL HABERLER Erzincan’da Balkır rüzgârı esti
Türk Halk Müziği Sanatçısı Balkır Erzincanlılar ile buluştu
YEREL HABERLER Türk Halk Müziği Sanatçısı Balkır Erzincanlılar ile ...
Bedava dağıtılan sucuk ekmekten almak isteyenler izdihama neden oldu
YEREL HABERLER Bedava dağıtılan sucuk ekmekten almak isteyenler ...
Erzincan, Erzurum, Bayburt ve Ağrı’da kar yağışı bekleniyor
YEREL HABERLER Erzincan, Erzurum, Bayburt ve Ağrı’da kar yağışı ...
Tercan Baraj Gölü dondu
YEREL HABERLER Tercan Baraj Gölü dondu
Erzincan’da 1 kişi sahte içkiden zehirlendi
YEREL HABERLER Erzincan’da 1 kişi sahte içkiden zehirlendi
Erzincan polisinden "Güvenli Eğitim Uygulaması”
YEREL HABERLER Erzincan polisinden "Güvenli Eğitim Uygulaması”
Erzincanlı halterci Türkiye ikincisi oldu
YEREL HABERLER Erzincanlı halterci Türkiye ikincisi oldu
Karlı yolları aşıp besicilere ulaşıyorlar Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri zorlu kış şartlarında çalışmalarına ara vermiyor
YEREL HABERLER Karlı yolları aşıp besicilere ulaşıyorlar Tarım ve ...
Erzincan’da kuvvetli rüzgâr ve fırtına bekleniyor!
YEREL HABERLER Erzincan’da kuvvetli rüzgâr ve fırtına bekleniyor!
Erzincan Kültür ve Sanat Günleri'nin açılış galası yapıldı
YEREL HABERLER Erzincan Kültür ve Sanat Günleri'nin açılış galası ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.