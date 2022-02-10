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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

132 yıllık taş yol suyla doldu

İHA

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, 132 yılda tamamlanan taş yol, eriyen karlarla birlikte suyla doldu.

132 yıllık taş yol suyla doldu

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, 132 yılda tamamlanan taş yol, eriyen karlarla birlikte suyla doldu.
Kemaliye ilçesini İç Anadolu'ya bağlamak için 1870 yılında Karanlık Kanyonu'nun kayalıklarında yapımına başlanan taş yolda, ilk önce köylüler çalıştı. İlkel aletlerle taşları oyan köy halkı, zaman zaman devlet desteğiyle de çalışmalarını sürdürdü. 19911999 yıllarında Erzincan Valiliği görevinde bulunan Recep Yazıcıoğlu'nun da yapımına destek verdiği taş yol, 2002'de 132 yıllık çalışmanın ardından ulaşıma açıldı. 7 kilometre uzunluğunda, içindeki irili ufaklı 38 tünel ile çok sayıda keskin viraj ve uçurumlar bulunan taş yolu; Gümüş Çeşme, Yeniköy, Ağıl, Gözaydın, Sandık köyleri ile Çaltı, Ağıllar, Harmankaya, Dilli mezralarında yaşayanlar kullanıyor. Kemaliye ile Divriği ilçesini de birbirine bağlayan taş yolda kış aylarında ulaşım da güçlükle sağlanıyor. Özellikle Kemaliye ilçesine bağlı köy ve mezralarda yaşayanlar, tünellerde biriken sular nedeniyle zorluk çekiyor.
Taş yol, bu kış eriyen karların ardından suyla doldu, sürücüler ise araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Kemaliye ile Sivas'ın Divriği ilçesindeki bazı köy ve mezralara ulaşım sağlanan 7 kilometrelik yolda sürücüler de zor anlar yaşadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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