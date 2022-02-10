2021 Yılı Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı2 kapsamında onaylanan “Erzincan’ın Meyveleri Türkiye’nin Şerbetlerine Dönüşüyor” isimli projenin destek sözleşmesi imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Erzincan Yatırım Destek Ofisi’nde gerçekleşen imza törenine; KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, şirket sahibi Merve Yıldız ve ajans yetkilileri katıldı.

Proje kapsamında, Erzincan bölgesinde yetişen meyvelerin Osmanlı döneminden kalma ve yaklaşık beş yüzyıllık tarihe sahip geleneksel şerbet hazırlama yöntemlerine göre şerbet haline getirilmesi ve ekonomiye kazandırılması planlanmaktadır. Yüksek rakımı, temiz havası, bozulmamış doğası ile özellikle dağlarında barındırdığı tabii yer üstü kaynakları açısından zengin olan bölgede yetişen kuşburnu, alıç, ahlat, dağ elması ve kızılcık gibi meyvelerin işlenerek bu kaynakların katma değeri yüksek ve yenilikçi ürün çeşitlerine dönüştürülmesi ve pazarlanması hedeflenmekte.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte mevcut üretim kapasitesinin yaklaşık olarak 810 kat artacağı öngörülmektedir. Hem bölgenin doğal kaynaklarının verimliliğinin artmasına hem de yöresel lezzetlerin farklı pazarlara açılmasına örnek olacak proje; aynı zamanda ulusal düzeyde bir marka oluşturma amacıyla da bölge ekonomisine yüksek oranda katkı sağlayabilecektir. Başlangıçta 2 istihdam öngörülen projenin artan üretim kapasitesi sayesinde daha fazla büyüyebileceği ve bölge için önemli bir değer haline gelebileceği düşünülmekte.

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