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        Karanlık fuarErzincan'da Kültür ve Sanat Günleri kapsamında açılan ve sürekli elektrik kesintisi nedeniyle karanlıkta kalan fuar tepkilere neden oldu

        Erzincan'da 3 gündür açık olan ve sürekli yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle karanlıkta kalan kitap fuarı hem okuyucuların hem de stantlarda kitap satışı yapan esnaf ile yazarların tepkisine neden oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2022 - 17:26 Güncelleme: 10.02.2022 - 18:00
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        Karanlık fuarErzincan'da Kültür ve Sanat Günleri kapsamında açılan ve sürekli elektrik kesintisi nedeniyle karanlıkta kalan fuar tepkilere neden oldu
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        Erzincan’da 3 gündür açık olan ve sürekli yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle karanlıkta kalan kitap fuarı hem okuyucuların hem de stantlarda kitap satışı yapan esnaf ile yazarların tepkisine neden oldu.

        Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü münasebetiyle Kültür ve Sanat Günleri kapsamında 3 gün önce (7 Ekim 2022) Erzincan Valiliğinin himayesinde Erzincan Belediyesi önünde kurulan çadırda bölgenin en büyük fuarı olarak lanse edilerek kitap fuarı açıldı.

        Fuarın açılışına katılan Vali Mehmet Makas, "Oku diye başlayan bir dinin, bir şiarın evlatlarıyız. Bugün burada açılışını yapacağımız Kitap Fuarıyla 8'i yerel olmak üzere 33 yazarımız ve 70 yayınevimiz 10 gün boyunca bizlerle olacak. Bu fuarda 150 bin kitapla can Erzincanlımızı buluşturacağız. Kitap fuarının ve bir hafta boyunca sürecek olan tüm etkinliklerin hayırlı olmasını diliyor, tüm hemşerilerimizi hem kitap fuarına hem de diğer etkinliklere davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.

        Daha sonra Vali Mehmet Makas ve beraberindeki il protokolü kurdele kesiminin ardından fuardaki stantları gezerek, kitaplar ve yayınlar hakkında bilgiler aldı.

        “Fuar karanlıkta kaldı”

        3 gün önce açılışı gerçekleşen kitap fuarı 3 gün boyunca yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle karanlıkta kaldı. Çadıra kurulan elektrik sisteminin yeterli gelmemesi üzerine gün içerisinde sürekli elektrik kesintilerinin yaşanmasından ve karanlık ve soğukta kalmaktan muzdarip olup duruma tepki gösteren esnaf, ziyaretçi ve yazarlar “Bu şekilde fuar olmaz” dedi.

        Uzun yıllar sonra Erzincan’da ilk kez kitap fuarının açıldığını ama onun da kötü organizeden dolayı karanlıkta kaldığını kaydeden bazı yazar ve stantlarda kitap satıcıları şu ifadelere yer verdi:

        “Fuar 3 gün önce açıldı. Açıldıktan sonra 3 gün boyunca da gün içerisinde elektrik kesintileri aralıklarla devam etti. Kitap almaya gelenler cep telefonlarının aydınlatmasıyla kitap seçmeye çalışıyorlar. Sorun ilgili mercilere bildirildi. Lakin bir çözüm olmadı. Hadi birinci gün mazur görünebilir. 3 gündür bu sorun devam ediyorsa problem büyük. Burası soğuk kimse artık çadırda durmuyor. Birçok arkadaş fuarı terk etti, imza günü için dışarıdan gelecek yazarlardan da gelen oldu, bu durumu öğrenip gelmeyeceğini ileten oldu. Bu fuarı düzenlerken kış şartlarını göz önünde bulundurmayan, sözleşmeye göre eksiklikleri tamamlamayan, yaşanan problemlere müdahale etmeyen hangi organizatör firması, kurum varsa hepsi bunun suçlusudur”

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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