Erzincan’da tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

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Erzincan'da TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü 

DHA

Erzincan'da TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü 


Muzaffer KOŞAN/ ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da, TIR ile çarpışan otomobilde sürücü Muammer Ural (57) ve yanında bulunan Sevda Çakır (34) hayatını kaybetti. 
Kaza, saat 15.30 sıralarında, çevre yolu cezaevi kavşağında meydana geldi. Şanmaz Yakar'ın kullandığı 68 KN 560 plakalı TIR, Erzincan-Sivas yolu organize sanayi kavşağında, Muammer Ural yönetimindeki 24 ABA 178 plakalı otomobille çarpıştı. Araçlar, şarampole devrildi. Otomobilde bulunan Sevda Çakır kaza yerinde, sürücü Muammer Ural ise kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Sevda Çakır'ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kazada yaralanmayan TIR şoförü Şanmaz Yakar ise gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN
2022-02-10 17:40:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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