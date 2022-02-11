Erzincan Kültür ve Sanat Günleri devam ediyor

Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda Erzincan Halk Oyunları Ekibi tarafından folklor gösterisi yapılarak, yerel sanatçı Murat Özyiğit tarafından konser verildi.

Yağışlı havaya rağmen halk oyunları ekibi davul ve zurna eşliğinde gösterisini tamamladıktan sonra yerel sanatçı Murat Özyiğit, sesi ve bağlaması ile birbirinden güzel eserleri seslendirdi.

Programda Cumhuriyet Meydanında bulunan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kültür ve Sanat Günleri etkinlikleri kapsamında Erzincan Belediyesi önünde açılan kitap fuarına ise vatandaşların ziyaretleri sürüyor. Kitap fuarına katılan Yazar Abdurrahman Uzun, “Bir Tutkum Var” isimli söyleşi ve kitap imza programı ile okuyucularıyla buluştu.

Kitap fuarı 17 Şubat 2022 tarihine kadar açık olacak.

Erzincan Kültür ve Sanat Günleri etkinlikleri kapsamında akşam saatlerinde de ‘Kuyucaklı Yusuf’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Erzincan Kültür ve Sanat Günleri etkinlikleri kapsamında Trabzon Devlet Tiyatrosu usta oyuncuları tarafından 2 perde halinde sergilenen oyun, seyirciler tarafından ilgiyle izlendi.

Tiyatro gösterisinin sonunda usta oyuncuları tebrik eden Vali Mehmet Makas, Erzincan Kültür ve Sanat Günleri kapsamında düzenlenen tüm etkinliklere vatandaşları davet etti.

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