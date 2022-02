Başkan Tanoğlu: “Erzincan, düşmana karşı gösterdiği şanlı bir direnişle Kurtuluş mücadelesini 13 Şubat 1918’de zaferle noktalamıştır”

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Her karışı şehit kanlarıyla sulanmış vatan topraklarının müstesna bir parçası olan Erzincan’ın, 1. Dünya Harbi sırasında tarifi imkansız acılar yaşadığını ve vahşet boyutundaki katliamlara tanık olduğunu ifade eden Başkan Tanoğlu, 104 yıl önce Anadolu coğrafyasının her noktasında olduğu gibi Erzincan’da da halkın hürriyet ve istiklal için canları pahasına vatan topraklarını müdafaa ettiğini söyledi.

“Milletimiz, her türlü düşman saldırısında ve işgal girişiminde milli iradesini ortaya koyup, vatan ve millet bütünlüğünü canı pahasına savunmuştur” diyen Başkan Tanoğlu, “Bu uğurda binlerce şehit veren Erzincan, düşmana karşı gösterdiği şanlı bir direnişle Kurtuluş mücadelesini 13 Şubat 1918’de zaferle noktalamıştır. Milletimiz, onurunu, vatan sevgisini, birlik olma ruhunu tüm dünyaya göstermiş ve tarihte hep örnek gösterilmiştir. 13 Şubat 1918 gününü, tarihimize şan ve iftihar sahifesi olarak ekleyen güzel şehrimiz Erzincan’ın bugün şanlı zafer günüdür. Bu vesileyle başta milletimizin Kurtuluş Savaşındaki destansı mücadelesine önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımızı kanı, canı pahasına müdafaa eden bütün aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, şükran ve minnetle yâd ediyorum. Ruhları şad olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.