SOLOTÜRK F-16 Gösteri ekibi, Erzincan’da

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SOLOTÜRK F16 Gösteri ekibi, Erzincan Valisi Mehmet Makas’ı ziyaret etti.

Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen Erzincan Kültür ve Sanat Günleri kapsamında Erzincan’a gelen SOLOTÜRK F16 Gösteri ekibi, Vali Mehmet Makas’ı makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette Valilik Şeref Defterini imzalayan, Hava Pilot Binbaşı Emre Mert ve Hava Pilot Binbaşı Murat Bakıcı daha sonra Valilik makamında Vali Mehmet Makas ile bir süre görüştüler.

Vali Makas, nazik ziyaretlerinden dolayı Hava Pilot Binbaşı Emre Mert ve Hava Pilot Binbaşı Murat Bakıcı’ya teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

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