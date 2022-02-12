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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ergan’da hafta sonu kayak heyecanı

İHA

Ergan’da hafta sonu kayak heyecanı

Erzincan’daki Ergan Dağı Kayak Merkezinde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar göl manzaralı tesislerde kayak ve manzaranın keyfini çıkardı.
Özellikle hafta sonları Erzincan ve çevre illerden gelen kayak severleri ağırlayan kayak merkezi, doğasıyla ziyaretçilerine güzel manzara eşliğinde kayak yapma imkânı sunuyor. Kayak severler pist olarak Ergan’ın çok güzel olduğunu ancak tanıtımının iyi yapılmadığı için bilinmediğini vurguladılar. 2 ay önce emekli olan ve emekliliğin tadını çıkarmak için Ankara’dan geldiğini söyleyen Özkan Talay, “Ergan Kayak Tesisleri çok mükemmel ama ne yazık ki ülkemizde fazla tanınmıyor. Tüm kayak severleri buraya davet ediyorum. Burada ki pist, hava çok güzel, ortam çok güzel. Ben aslında Erzincanlıyım. Erzincan halkı da çok güzel, çok misafirperverdir” diye konuştu.
Hafta sonu tatilinin tanıdı çıkarmak için gelen Cemile Çalayer ise “Bir Erzurumlu olarak Erzincan’da da böyle güzel kayak merkezinin olması beni çok mutlu etti. 15 senedir kayak sporu yapıyorum. Burada kaymak çok keyif verici. Bilen bilmeyen herkesi buraya davet ediyorum” dedi.
‘2 bin 950 rakımda göl manzaralı paraşüt keyfi’
Munzur Sıra Dağları'nın eteklerinde bulunan 2 bin 950 rakımlı Ergan Kayak Merkezi, kış sporları ve doğa turizminin yanında yamaç paraşütü imkânı da sağlıyor. Zirveden kendilerini boşluğa bırakan paraşütçüler gökyüzünde muhteşem manzaralar eşliğinde uçtuktan sonra göl manzarasına karşı kayak yapmanın keyfini yaşıyorlar. Erzincanlı paraşütüler, düşman işgalinden kurtuluşun 104. yılı dolayısıyla Ergan Dağı’nda yamaç paraşütü yaparak göklerde Türk bayrağı dalgalandırdı.
Yamaç paraşütü sporcuları, “Erzincanlı yamaç paraşütü sporcuları olarak 13 Şubat kurtuluş bayramımızda Türk bayrağını Ergan Dağı Kayak Merkezi semalarında dalgalandırdık. Yaklaşık 15 civarında paraşütçüyüz. Hepimiz paraşütlerimize bayrak asarak uçuşumuzu gerçekleştiriyoruz. Gururlu bir şekilde inişimizi tamamlayıp şehitlerimizi anmış olduk” ifadelerini kullandılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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