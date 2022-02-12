Yamaç paraşütçüleri Türk bayraklarıyla uçtu (2)- Yeniden



Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN´ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104´üncü yıl dönümü nedeniyle yamaç paraşütü sporcuları, Ergan Dağı Kayak Merkezi´nde Türk bayraklarıyla uçuş gerçekleştirdi.

Yarın, düşman işgalinden kurtarılışının kutlanacağı Erzincan´da yamaç paraşütü sporcuları, gökyüzünde Türk bayrağı açtı. Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi'nde buluşan 15 sporcu paraşütlerine bağladıkları Türk bayrakları ile bir süre uçuş yaptı.

Sporcu Emre Aktepe, "Erzincanlı yamaç paraşütü sporcuları olarak 13 Şubat kurtuluş törenleri kapsamında Türk bayrağını Ergan Dağı Kayak Merkezi semalarında dalgalandırdık. 15 sporcu olarak hepimiz paraşütlerimize bayrak asarak uçuşumuzu gerçekleştirdik. Hem şehitlerimizin anılarını canlandırdık hem de Erzincan Ergan Dağını tüm Türkiye´ye, dünyaya tanıtmaya çalıştık" dedi.

Paraşütçülerden Kübra Cengiz ise, "Tüm paraşütçü arkadaşlarımızla beraber bayraklarımızı gökyüzünde açtık. Gururlu bir şekilde inişimizi tamamladı. İnerek şehitlerimizin hepsini anmış olduk" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN

2022-02-12 15:55:04



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