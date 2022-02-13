Snowboard Alpine 2'nci Etap yarışmaları başladı



Muzaffer KOŞAN / ERZİNCAN, (DHA) Türkiye Kayak Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan Snowboard Alpine 2'nci Etap yarışmaları Erzincan´da başladı.

15 Şubat'a kadar sürecek Snowboard Alpine 2'nci Etap yarışmalarına 239 sporcu katılıyor. Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde yapılan Snowboard Alpine 2'nci Etap yarışmalarında dereceye giren sporcular, Türkiye derecelerine seçilecek. Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Taşdemir, TKF´nin faliyet programında yer alan bir yarışmanın Erzincan´da yapıldığını belirterek şunları söyledi: "2022 yılı içerisinde Türkiye Kayak Federasyonu'nun almış olduğu faaliyetlerden birisi de Erzincan´da gerçekleşiyor. Burada şu anda ikinci etap snowboard yarışmaları düzenleniyor. 11-15 Şubat arasında gerçekleştirilecek organizasyona toplam 239 sporcu katılıyor. Bu yarışmalardan sonra Türkiye birinciliği yarışmaları olacak. Buradan Türkiye dereceleri seçilecek."

Yarışmaya katılan sporcu İlayda Balta pistlerin çok güzel olduğunu söyleyerek, "Ankara´dan yarışmalara katılıyorum. Kayseri adına yarışıyorum. Erzincan çok güzel. Pistler, tesisler gayet iyi. Hava da zaten mükemmel şu anda. Çok güzel bir yarış oluyor" diye konuştu.

Bir diğer sporcu Zeynep Dilara Çabbar ise "16 yaşındayım. 7 yıldır kayak yapıyorum. Yarışa girdik. Güzeldi. Gayet iyi geçti. Erzincan çok güzel. Pistleri bayağı iyi" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Snowboard yarışçıları

Yarışan sporcular

RöportajlarDHA-Spor Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN

2022-02-13 17:48:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.