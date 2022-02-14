Doğu Anadolu’da soğuk hava etkisini sürdürüyor

Doğu Anadolu Bölgesinde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Ağrı'da termometreler gece sıfırın altında 22 dereceyi gösterdi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

Ağrı ve Iğdır çevrelerinin gece saatlerinden itibaren hafif kar ve karla karışık yağmurlu geçmesi beklenirken, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görülecek. Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgâr kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 22, Kars'ta 17, Ardahan'da 15, Erzurum'da 10, Bayburt’ta 8, Erzincan’da 5 ve Iğdır'da 3 ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklığının ise, Iğdır’da 8, Erzincan’da 6, Bayburt’ta 5, Kars’ta 0, sıfırın altında olmak üzere Ardahan ve Erzurum’da 1, Ağrı’da 9 derece olması öngörülüyor.

Bölgedeki kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı; Palandöken Kayak Merkezinde 146, Ergan Kayak Merkezinde 96 ve Sarıkamış Kayak Merkezinde 78 santimetre olarak kaydedildi.

‘Çığ uyarısı’

Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

‘Buzlanma ve don uyarısı’

Bölgede gün boyunca buzlanma ve don olayının etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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