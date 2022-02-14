Çiçekçilerde 14 Şubat mesaisi

Erzincan’da 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla çiçeklilerde günler öncesinde başlayan hazırlıklar yerini yoğunluğa bıraktı.

14 Şubat Sevgililer Günü’nde en yoğun çalışan meslek gruplarından biri olan çiçekçilerde bu yıl önceki yıllara nazaran kapanmanın da olmamasından dolayı satışlar artarken sevgililer gününü kutlamak için çiçek tercih etmeleri çiçekçilerin yüzünü güldürdü.

Erzincan’da bir iş merkezinde uzun yıllardır çiçekçilik yapan Erdem Demirci satışların iyi olduğunu, saksı çiçeklerinin yanı sıra buket tarzı çiçekler ve teraryumların ilgi gördüğünü söyledi. Sevgililerin, çiftlerin ve eşlerin tercihinde bugüne özel hediye olarak ilk sırada çiçeğin geldiğini ifade eden Demirci; gül, karanfil, cerbole, orkide, mevsim çiçeği, kır çiçeği, papatya, cipso, soli gibi çeşitlerin daha çok ilgi gördüğünü söyledi.

Çiçekçilik yapan esnafın geneli bu yıl toptan çiçek alımının artışı nedeniyle vitrine yansıyan fiyatın da yüksek olduğunu ancak hediye olarak alındığında diğer ürünlere göre daha uygun olduğunu belirtti. Çiçekçiler, istek doğrultusunda evlere ya da işyerlerine servis yoluyla çiçekleri teslim ederken, buket ve kama çiçek modellerine göre fiyatlar da değişim gösteriyor.

Çiçekçiler, çiçek fiyatlarının da 70 TL’den başlayıp 500 TL’ye kadar satışa sunulduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.