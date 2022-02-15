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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

80 kiloluk dev balık tezgâhta alıcı buluyor

İHA

80 kiloluk dev balık tezgâhta alıcı buluyor

Erzincan’da yakalanan 80 kilo ağırlığındaki dev Turna balığını tezgâhta satışa sunuldu.
Fırat balığı alıp satan esnaf Sinan Atasever bu kez dev Turna balığını tezgâhında sergileyerek satışa çıkardı. Yoldan geçen vatandaşlarda dev balığı büyük bir ilgi ile izledi. Yaklaşık 80 kilo, 1 metre 50 santim uzunluğunda olan balığın etrafında toplanan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İlk defa dev bir balık gördüklerini söyleyen vatandaşlar ağzını açarak dikkatle inceledikleri balığın fotoğraf ve videosunu çekerek anı ölümsüzleştirdi.
Vatandaşlardan Orhan Bedir, dev Turna balığının, İliç Kemaliye ilçeleri arasında bulunan Çaltı Barajında yalnızca kış aylarında rastlanacak bir balık olduğunu söyledi.
Bedir, “Yazın yakalamanız imkânsız bu balığı. Son bir iki ay içinde böyle 7580 kilo ağırlığında balıklar getiriyor arkadaşlar. Geçimlerini balıkları satarak bu şekilde sağlıyorlar. Erzincan’da Fırat’tan çıkan doğal ve etten daha lezzetli bir balık. Bu balığın değerini bilen alıyor” şeklinde konuştu.
Esnaf Sinan Atasever ise, “Balıklar Elazığ tarafından geliyor. Bu sefer canlı canlı geldi. Güzel bir balık. Kesip satıyoruz alıcısı da var. Daha büyükleri de var bu balıkların. Ama tutulma şansları yok. 500 kiloya kadar çıkıyor. Geçtiğimiz birkaç sene böyle balıklar gelmiyordu. Bu yıl geliyor. Elazığ’da bu balıklar daha çok biz oradan getirtiyoruz. Dev turna balığını biraz sonra kesip satışa sunacağız” ifadelerini kullandı.
Turna balığının kilosu 50 TL’den satışa sunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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