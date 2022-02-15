Bayburtlu çiftçilere eğitimler devam ediyor

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından çiftçilere yönelik eğitim faaliyetleri devam ediyor.

Bayburt’ta erişilebilir ve sürdürülebilir tarımsal ürün arzını sağlamak, ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücü yüksek tarım sektörü oluşturmak, çiftçilerin bilgi ve becerilerini artırarak gelir seviyelerini ve üretimde ürün artışı, ürün kalitesi ve standardını yükseltmek amacıyla, üretici çiftçilere yönelik eğitimler devam ediyor. Yapılan eğitimlerde araştırma geliştirme sonuçlarının uygulamaya aktarılmasıyla çiftçilerin bilgi ihtiyaçlarının zamanında karşılanması, kaliteli üretim ve birim alandan daha fazla verim alınması hedefleniyor. Aynı zamanda çiftçi eğitimi faaliyetleri, çiftçilerin karşılaştıkları sorunları çözmelerine yardımcı olacak yetenekleri kazandırmayı amaçlıyor.

Merkeze ve ilçelere bağlı tüm köylerde vatandaşın ayağına kadar giden Tarım İl ve İlçe Müdürlüğü ekipleri köy kahvehanelerinde, köy konaklarında, camilerde ve buldukları her ortamda çiftçilerle bir araya geliyor. Yapılan seminer, toplantı ve eğitimlerde buzağı desteklemeleri, mazot ve gübre desteklemeleri, yem bitkileri desteklemeleri, sertifikalı tohum desteği, basınçlı sulama sistemleri, DOKAP projeleri, organik tarımın yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi, toprak analizi, tarımsal amaçlı yapıların kullanım izinleri konularında çiftçilere yüz yüze olarak anlatılıyor. Ekipler yapılan eğitim faaliyetlerinin sezon boyunca devam edeceğini ve ulaşamadıkları köyün kalmayacağını bildirdi.

Bayburtlu çiftçiler ise, yapılan programlardan dolayı memnun olduklarını dile getirerek Bayburt'ta bilinçli çiftçiliğin ve hayvancılığın gelişmesi açısından eğitimlerin çok önemli olduğunu söylediler.

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