İlçede bulunan diyaliz merkezi hastaları il dışına gitmekten kurtarıyor

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde bulunan diyaliz merkezi vatandaşları il dışına gitmekten kurtarıyor.

Erzincan’ın Çayırlı Entegre İlçe Hastanesi’nde 2018 yılında hizmete giren hemodiyaliz ünitesi vatandaşlardan tam not alıyor. İlçe merkezinde ve köylerde ikamet eden diyaliz hastaları il dışına gitmek zorunda kalmazken özellikle yaz aylarında il dışından gelen vatandaşlar da diyaliz merkezinin hizmetinden yararlanıyor. 4 adet diyaliz makinesi bulunan hastanede sertifikalı eğitim almış bir hemşire nezaretinde kış aylarında 2 hastaya hizmet verirken bu sayı kış aylarında 20’lere yaklaşıyor.

Öte yandan, kış aylarında uzak köylerde yaşayan diyaliz hastalarını ise hastane, kendi imkânlarıyla tedaviye getirerek her alanda vatandaşlara hizmetlerini sunuyor.

Çayırlı Entegre İlçe Hastanesi Başhekimi Dr. Ali Akkaya diyaliz merkezi hakkında bilgilendirme yaparak, "Şuan da ilçemizin diyaliz merkezinde bulunuyoruz. 2018'den beri, yaklaşık 3 buçuk 4 yıldır, diyaliz hastalarımıza ilçemizde ve çevre kasabalarda ki, köylerde ki vatandaşlara hizmet vermektedir. 4 adet diyaliz makinemiz var, bir sertifikalı eğitim almış hemşiremiz nezaretinde diyaliz hizmetimiz verilmektedir. İlçemizde aktif olarak takip ettiğimiz iki tane diyaliz hastamız mevcut. Birisi ilçe merkezinde, diğeri ise köyde. Yaz aylarında bu sayı artmakta. Maksimum 16 hastaya hizmet verdiğimiz günler oldu. Her gün dönüşümlü, vardiyalı olarak 16 kişiye diyaliz hizmeti verebilmekteyiz. İl Sağlık Müdürlüğünden de her türlü desteği ve hizmeti alıyoruz. Hastalarımız ile iletişimde bir problem de yaşamıyoruz.

'Diyaliz hastaları il dışına gitmekten kurtuldu'

Başhekim Akkaya diyaliz merkezi açılmadan önce hastaların zaman zaman il dışına gitmek zorunda kaldıklarını ve mağduriyet yaşadıklarını da dile getirerek," Çayırlı'da böyle bir imkânın olması mükemmel oldu. Çünkü bu imkân olmadan önce yani 2018'den önce diyaliz hastalarımızı bizden önce açılmış olan Tercan'a ambulanslarla ya da özel araçlarla gönderiyorduk. Orası olmayınca Erzincan'a Erzurum'a gönderiyorduk ve hastalarımız mağdur oluyordu. Bu hizmet bizleri mutlu ettiği kadar hastalarımız için de çok uygun oldu" ifadelerine kullandı.

