Erzincan’da park yenileme ve tadilat çalışmaları başladı

Erzincan Belediyesi Park ve Bahçeler müdürlüğü ekipleri 2022 yılı programı dahilinde olan park yenileme ve tadilat çalışmalarını başlattı.

Çalışmalar kapsamında 12 parkta yapılması planlanan revizyon çalışmalarının ilki Osmanlı Mahallesi 38. Sokak üzerinde bulunan çocuk oyun parkı ve spor aletlerinin bulunduğu parkta başlatıldı.

Öncelikle tadilat yapılması ve yenilenmesi gereken oyun parkı ve spor aletlerinin söküm çalışmalarını yapan ekipler söküm çalışmalarının ardından parkta yürüyüş yollarının yenilenmesi, ağaçlandırma ve çimleme çalışmaları, otomatik sulama sisteminin yenilenmesini gerçekleştirerek yeni çocuk oyun parkı, spor aletleri ve peyzaj çalışmaları yapılarak 38. Sokak üzerinde bulunan park yeni yüzüyle vatandaşların hizmetine sunulacak.

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