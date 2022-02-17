İskandinavlara özendi, buz gibi akan şelalenin altına girdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İskandinavlara özendi, buz gibi akan şelalenin altına girdi

İHA

İskandinavlara özendi, buz gibi akan şelalenin altına girdi

Erzincan’da doğa sevdalısı Selim Özgün, İskandinav kültürüne özenerek buz gibi akan Girlevik Şelalesi’nin altına girdi.
Kars’ta öğretmenlik yapan Erzincanlı doğa sever, hemen her İskandinav ülkesinde gerçekleştirilen ve tarihi çok eskilere dayanan bir gelenek olan buzlu suya girme kültürünü benimseyerek kış aylarında zaman zaman buz tutan göllere ve soğuk sulara kıyafetlerini çıkararak giriyor. Şimdiye kadar 30 ülke gezen doğa tutkunu Selim Özgün, gezdiği ülkelerden gördüğü ve benimsediği gelenekleri memleketi Erzincan’da hayata geçirdi. Buz tutarak 2 metrelik sarkıtları oluşan ve ziyaretçilerini görüntüsüyle mest eden Çağlayan beldesinde bulunan Girlevik Şelalesi’nde kıyafetlerini çıkarıp gürül gürül akan buz gibi suyun altına giren Özgün, İskandinav ülkelerinin kış aylarında gelenek haline getirdiği geleneği Erzincan’da uyguladı. Doğa ile iç içe olmayı çok seven öğretmen, kış ayları boyunca fırsat buldukça bu tür aktiviteler yapmaya devam ediyor.
Buz tutan ve görsel şölen oluşturan Girlevik Şelalesi drone ile de havadan görüntülendi.
‘Doğuda soğuk hava etkisini sürdürüyor’
Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görülecek.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
“Çığ uyarısı”
Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
“Buzlanma ve don uyarısı”
Bölgede gün boyunca buzlanma ve don olayının etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan’da park yenileme ve tadilat çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Erzincan’da park yenileme ve tadilat çalışmaları ...
Stajyer avukatlar ruhsatnamelerini aldı
YEREL HABERLER Stajyer avukatlar ruhsatnamelerini aldı
Meteoroloji'de fotoğraf fırtınası
YEREL HABERLER Meteoroloji'de fotoğraf fırtınası
Erzincan Barosundan şehit yakınları ve gazilere ücretsiz hukuki yardım
YEREL HABERLER Erzincan Barosundan şehit yakınları ve gazilere ...
Erzincan’da KDV denetimi
YEREL HABERLER Erzincan’da KDV denetimi
Doğu Anadolu’da soğuk hava etkisini sürdürüyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’da soğuk hava etkisini sürdürüyor
İlçede bulunan diyaliz merkezi hastaları il dışına gitmekten kurtarıyor
YEREL HABERLER İlçede bulunan diyaliz merkezi hastaları il dışına ...
Çayırlı’da karla kaplı köy yolları açılıyor
YEREL HABERLER Çayırlı’da karla kaplı köy yolları açılıyor
Marketlerde gıda denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Marketlerde gıda denetimi yapıldı
Çığ riskine dikkat!
YEREL HABERLER Çığ riskine dikkat!
Bayburtlu çiftçilere eğitimler devam ediyor
YEREL HABERLER Bayburtlu çiftçilere eğitimler devam ediyor
Yazar Değirmenci okurlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Yazar Değirmenci okurlarıyla buluştu
Erzincan’da 2.5 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Erzincan’da 2.5 büyüklüğünde deprem
80 kiloluk dev balık tezgâhta alıcı buluyor
YEREL HABERLER 80 kiloluk dev balık tezgâhta alıcı buluyor
Erzincan’a 17,6 Milyon TL yatırım desteği
YEREL HABERLER Erzincan’a 17,6 Milyon TL yatırım desteği
Snowboard yarışlarında dereceye giren sporcular ödüllendirildi
YEREL HABERLER Snowboard yarışlarında dereceye giren sporcular ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.