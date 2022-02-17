Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Dünyanın en iyi genç üniversiteleri arasında yer aldı.
İngiltere merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan "Dünya Genç Üniversiteler Sıralaması 2022" verilerine göre Türkiye özelinde sıralamaya girebilen üniversite sayısı yüzde 29 artarak 31'den 40'a yükseldi.
Dünyanın en iyi genç üniversiteleri sıralaması 2022'de, dünya genelinde 50 yılın altındaki yükseköğretim kurumları değerlendirmeye alındı. Üniversiteler eğitim, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası görünüm başlıkları altında belirlenen toplam 13 kritere göre değerlendirildi. Ülkemizde sıralamaya giren üniversite sayısının artmasında, okulların araştırma üniversitesi kimliği dikkat çekiyor.
Türkiye'den listeye giren üniversiteler sırasıyla şöyle:
Koç Üniversitesi
Çankaya Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Düzce Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Gebze Teknik Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Aksaray Üniversitesi
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
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