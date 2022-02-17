Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Dünyanın en iyi genç üniversiteleri arasında yer aldı.

İngiltere merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan "Dünya Genç Üniversiteler Sıralaması 2022" verilerine göre Türkiye özelinde sıralamaya girebilen üniversite sayısı yüzde 29 artarak 31'den 40'a yükseldi.

Dünyanın en iyi genç üniversiteleri sıralaması 2022'de, dünya genelinde 50 yılın altındaki yükseköğretim kurumları değerlendirmeye alındı. Üniversiteler eğitim, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası görünüm başlıkları altında belirlenen toplam 13 kritere göre değerlendirildi. Ülkemizde sıralamaya giren üniversite sayısının artmasında, okulların araştırma üniversitesi kimliği dikkat çekiyor.

Türkiye'den listeye giren üniversiteler sırasıyla şöyle:

Koç Üniversitesi

Çankaya Üniversitesi

Sabancı Üniversitesi

Bahçeşehir Üniversitesi

Karabük Üniversitesi

Düzce Üniversitesi

Dicle Üniversitesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi

Gebze Teknik Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Yeditepe Üniversitesi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

Uludağ Üniversitesi

Aksaray Üniversitesi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Dumlupınar Üniversitesi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.