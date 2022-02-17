Erzincan’da kapalı yöntemle ilk prostat kanseri ameliyatı yapıldı

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk olarak kapalı yöntemle (Laparaskopik Radikal Prostatektomi) prostat kanseri ameliyatı yapıldı.

Ameliyat, Üroloji Anabilim Dalı hekimleri Doç. Dr. Erkan Hirik, Doç. Dr. Ali Seydi Bozkurt, Dr. Öğretim Üyesi. Ercüment Keskin, Uzman Dr. Ahmet Yıldız tarafından gerçekleştirildi. 70 yaşındaki hastanın kanserli prostat dokusu 4K yüksek çözünürlüklü görüntüleme altında tamamen kapalı yöntemle çıkarıldı ve idrar yolunun onarımı başarıyla yapıldı.

Hekimler tarafından ameliyat ile alakalı yapılan açıklamada, “Bu yöntemle cerrahisi yapılan hastanın ameliyat sonrası iyileşme süresi daha kısa olmakta, ameliyatlar ekran üzerinden takibi yapılarak organ çevresindeki sinirler daha rahat korunabilmektedir. Cerrahi işlem karında açılan ufak giriş yerleri vasıtasıyla yapıldığı için ciltte büyük yara izleri kalmamakta, kozmetik sonuçlar da daha yüz güldürücü olmaktadır. Anabilim dalımızda uygun hastalarda böbrek, mesane ve prostat kanserlerinde birçok cerrahi kapalı yöntemlerle, güncel teknolojik donanım ve teknik kullanarak uygulanmaktadır” denildi.

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