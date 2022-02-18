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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İHA

Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Erzincan'da sulama kanalına uçarak kaza yapan ve aracın içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kaza, ErzincanSivas kara yolu Kemah kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S.A.’nın kullandığı 69 AF 217 plakalı araç bir anda kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan sulama kanalına uçtu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücünün çarpmanın etkisiyle araçta sıkıştığını gören ekipler durumu İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye ekiplerine haber etti. Kısa zamanda kaza mahalline ulaşan ekiplerin yaklaşık yarım saatlik uğraşı sonucu yaralanan sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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