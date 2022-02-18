Erzincan’da "2022 yılı TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali" konulu bilgilendirme semineri yapıldı

Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü ArGe birimi koordinatörlüğünde planlanan ve Erzincan Öğretmen Akademisi kapsamında "2022 yılı TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali" konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Teknofest Yarışmalar Koordinatörü Gizem Karabacak'ın katılımıyla gerçekleşen bilgilendirme toplantısına İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şube Müdürü Hüseyin Erol ve kentte ki tüm ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okulların yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencileri sınıf ortamında akıllı tahtalardan giriş yaptılar.

Bilgilendirme seminerinin daha fazla kişiye ulaşması için il merkezi ve ilçelerde bulunan tüm ilkokul, ortaokul ve lise türündeki okul öğrencileri, öğretmenleri ve idareciler, senkronize şekilde ilgili eğitime sınıflarındaki akıllı tahtalar aracılığı ile katılım sağladı. Toplamda 630 sınıfta eğitimöğretim gören öğrenciler ile bir araya gelerek yapılan bilgilendirme toplantısı yaklaşık 1 ders saati sürdü.

Öte yandan, 30 Ağustos ve 4 Eylül 2022 tarihleri arasında Samsun Çarşamba Havalimanında gerçekleşecek olan 2022 yılı TEKNOFEST yarışmasına ilişkin katılım şartları, başvuru yöntemi ve proje yarışma alanları hakkında da bilgilendirmeler yapıldı.

Yarışma hakkında yapılan açıklamalarda şu bilgilere yer verildi:

TEKNOFEST son başvuru tarihi: Türkiye: 28 Şubat 2022

Türkiye TEKNOFEST yarışma tarihi: 30 Ağustos 4 Eylül 2022

Azerbaycan TEKNOFEST yarışma tarihi: 2629 Mayıs 2022

Başvuru adresi: https://www.teknofest.org/tr

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