Başhekim Çimen korona virüse yakalandı

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Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Orhan Çimen korona virüse yakalandı.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Orhan Çimen ve eşine belirtiler üzerine yapılan Covid19 testinin

sonucu pozitif çıktı. Başhekim Çimen’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, evinde kendisini karantinaya aldı.

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