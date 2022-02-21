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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emekli din görevlileri ders halkalarında bir araya geliyor

İHA

Emekli din görevlileri ders halkalarında bir araya geliyor

Erzincan Müftülüğünden emekli din görevlisi ve gönüllülerin katıldığı sohbet programları devam ediyor.
2004 2009 yılları arasında Erzincan Müftüsü olarak görev yapan Emekli Müftü Mustafa Uçar nezaretinde haftanın 4 çalışma gününde Kur’anı Kerim, Tefsir, Hadis ve Fıkıh konuları üzerine derslerin yürütüldüğü ve Erzincan Müftülüğünden emekli din görevlisi ve gönüllülerin katıldığı sohbet programları devam ediyor.
Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır, beraberinde yardımcıları İsmail Yılmaz ve Kâzım Ural, müftülükten emekli din gönüllülerinin ders programına katılarak bir süre hasbihâl etti. Her ne kadar memurluğun emekliliği olsa da din görevi ve hizmetlerinden emekliliğin olmadığını söyleyen Müftü Çakır, yapılan derslerin ciddiyet ve samimiyet içerisinde ve belli bir disiplin dâhilinde devam etmesinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, emekli din görevlilerine teşekkürlerini ifade ederek kendilerinden beklenen bir görev olursa, her zaman yardıma hazır olduklarını belirtti.
Din hizmetlerinden emekli din gönüllüsü hocaları da müftülüğün ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkürlerini ilettiler.

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