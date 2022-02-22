TEM ekiplerinden “Gençlik ve Güvenli Gelecek” eğitimleri

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlanan “Gençlik ve Güvenli Gelecek” isimli eğitim seminerleri devam ediyor.

Terör örgütlerine karşı çok yönlü sürdürülen mücadelenin etkinliğini arttırarak, bu mücadeleyi başta genç öğrenciler olmak üzere, toplumun her katmanı ile birlikte gerçekleştirmek ve mücadeleyi psikolojik yönden destekleyerek en üst seviyeye çıkarmak gayesiyle, ülkenin aleyhinde yıkıcı, bölücü ve dini istismar eden terör örgütlerine karşı ortak mücadele bilincini geliştirmek, özellikle gençleri terör örgütlerinin eleman kazanma çalışmaları konusunda bilinçlendirmek, teröre karşı devletvatandaş işbirliği içerisinde, halkın devlete olan güven ve desteğini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen eğitimler kapsamında, Erzincan merkezde bulunan toplam 27 okulda eğitim ve öğretim gören 2 bin 292 öğrenciye Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli uzman personeller tarafından bilgilendirme yapıldı. Ekipler tarafından seminerlerin devam edeceği belirtilerek, “Çocuklarımız için eğitimlerimiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.

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