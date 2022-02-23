Erzincan’da “eTwinning Örnek Proje İncelemeleri” 2’nci toplantısı yapıldı

Erzincan’da eTwinning proje çalışmaları, kalite etiketi almış proje sahibi öğretmenler tarafından sürdürülüyor.

'eTwinning Örnek Proje Sunumu2' konulu bilgilendirme toplantısı Zoom üzerinden Erzincan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Şükran Lokman ile birlikte gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan Strateji Geliştirme Hizmetleri ve ArGe Birimi Şube Müdürü Hüseyin Erol, Erzincan'ın eTwinning projelerinde yükselen başarı grafiğine değindi.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğünden konu ile ilgili yapılan açıklamada,

“Öğretmenlerimizin bu çalışmalarını desteklemek ve onlara her konuda yardımcı olabilmek Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ArGe birimi olarak önemsediğimiz bir unsurdur. Bundan dolayı eTwinning projelerine yeni başlayan ve ilk kez kalite etiketi başvurusu yapacak olan öğretmenlerimize destek olmak adına eTwinning'e dair farklı temalarda bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. Yapılan bu toplantının ana konusu eTwinning örnek proje incelemeleridir. Bu proje incelemeleri daha önce kalite etiketi almış proje sahibi öğretmenlerin projelerini ve tecrübelerini paylaştıkları bir işbirliği çerçevesinde yürütülmektedir” denildi.

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