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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zorlu kış şartlarında besicilerin ‘kuzu’ mesaisi

İHA

Zorlu kış şartlarında besicilerin ‘kuzu’ mesaisi

Soğuk havanın etkili olduğu Erzincan’da koyunların kuzulama dönemi, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin mesaisini artırdı. Besiciler, yeni doğan kuzuların sağlığı için gece ağıllarda nöbet tutuyor.
Baharın müjdecisi kuzuların doğumları ile besicilerin tatlı telaşı devam ediyor. Mart ayına kadar devam edecek olan kuzu ve oğlak doğumları, besicilerin çetin geçen kış şartlarında mesaisini arttırdı. Dondurucu soğuk havanın etkili olduğu Erzincan’da da yeni doğan kuzuların başından bir an ayrılmayan çiftçiler, adeta kendi çocuklarına bakar gibi bakıyorlar. Geceleri nöbet tutan besiciler, nöbet esnasında gebe hayvanların doğumlarına yardımcı olarak kuzunun sağlıklı dünyaya gelmesini sağlıyorlar. Ayrıca ikiz doğum yapan kuzulara anne sütü yetmediği için biberon ile destek sütü verilirken, aynı işlem doğumda annesi ölen kuzular için de uygulanıyor.
Geçimini küçükbaş yetiştiriciliğinden sağlayan Mecit Doğan, 7 gün 24 saat hayvanların başında durduğunu belirterek, “Gördüğünüz gibi küçükbaş hayvanla meşgulüz. Geçimimizi bu şekilde sağlamaktayız. Ocak 15’den itibaren kuzu doğumları başladı. Aşağı yukarı Mart 15’e kadar doğumlar tamamlanmış olur. Sabahları saat 6, 6 buçuk gibi işimize başlıyoruz. Kuzu emzirme ve daha sonra üç öğün çeşitli yemlerle hayvanları besliyoruz. Akşam 78 gibi paydosumuz var ama bizim doğumlardan kaynaklı gece nöbetlerimiz oluyor. Geceleri doğum takibi yapıyoruz. Yani 724 bunun bekçiliğini yapmaktayız” dedi.
Oğlu Yakup Doğan ise kuzuların doğumundan sonra sağlıklı yetişmeleri için bazı tedbirler aldıklarını söyledi. Doğan, geceleri de özellikle güç doğumlara yardımcı olduklarını belirterek, “Geceleri koyun doğurduğu zaman bazı koyunlar zorlanıyorlar ve bizler de saat başı, 2 saatte bir gelip koyunları kontrol edip, eğer öyle bir şey varsa yardımcı oluyoruz ve ayakta tutmaya çalışıyoruz koyunları” diye konuştu.
Öte yandan, Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri de bu aylarda doğan kuzuların ölümlerindeki oranı en aza indirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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