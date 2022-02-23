Fıratlar timi bölücü örgüte göz açtırmıyor



Muzaffer KOŞAN / ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN İl Jandarma Komutanlığı´na bağlı `Fıratlar´ olarak bilinen komando timleri, sorumluluk sahaları olan Munzur ve Mercan dağlarında zorlu doğa koşullarına rağmen teröre geçit vermiyor. Kar kalınlığının bazı bölgelerde 2 metreye ulaştığı dağlık bölgelerde 7 gün 24 saat azimle görev yapan komandolar, bölücü terör örgütünün kış üslenmesine izin vermedi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığına bağlı 'Fıratlar' olarak bilinen Refahiye Jandarma Komando Tabur Komutanlığı timleri görev bölgelerinde zorlu kış şartlarına rağmen terör örgütlerine göz açtırmıyor. Yer yer 2 metreyi bulan kar kalınlığı, soğuk ve araziye rağmen düzenledikleri operasyonlarla bölgede terör örgütünün faaliyetlerini önleyen Fıratlar timi, Munzur ve Mercan dağları başta olmak üzere sorumluluk sahalarında görevlerini başarıyla yerine getiriyor. Kış koşullarına uygun teçhizatla 2 metreyi bulan karla kaplı arazide operasyonlar gerçekleştiren komando timleri, teröristlerin barınabilecekleri sığınak, mağara gibi yerleri bulup imha ederek teröristlerin kış üslenmesine izin vermedi. 7 gün 24 saat esasıyla görev başında olan komando timleri, bölgede huzur ve güveni sağladı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN

2022-02-23 23:49:51



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