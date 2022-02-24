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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğuda kar yağışı bekleniyor

İHA

Doğuda kar yağışı bekleniyor

Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Bayburt çevrelerinin aralıklı kar yağışlı Erzincan çevrelerinin ise karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görülecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr, güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
“Çığ uyarısı”
Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
“Buzlanma ve don uyarısı”
Bölgede gün boyunca buzlanma ve don olayının etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Ardahan’da 12, Kars’ta 8, Erzurum ve Ağrı’da 4, Bayburt’ta 3 ve sıfırın üzerinde olmak üzere; Erzincan ve Iğdır’da 1 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklığının ise, Iğdır’da 15, Erzincan ve Bayburt’ta 11, Erzurum’da 7, Kars’ta 6, Ardahan’da 4 ve Ağrı’da 2 derece olması öngörülüyor.
Bölgedeki kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı; Palandöken Kayak Merkezinde 134, Ergan Kayak Merkezinde 85 ve Sarıkamış Kayak Merkezinde 83 santimetre olarak kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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