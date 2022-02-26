Erzincan’ın Tercan ilçesinde ahırda çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu.
Olay, Tercan ilçe merkezindeki Yavuz Selim Mahallesinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şükrü Keleş’e ait ahırda sabah saatlerinde yangın meydana geldi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında 4 büyükbaş hayvan telef olurken ahırda kullanılamaz hale geldi.
Yangının hayvanların üşümemesi için geceden ahıra teneke içerisinde bırakılan közden kaynaklandığı belirtildi.
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