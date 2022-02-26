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Erzincan’da 2021 yılında bin 309 çift evlendi

İHA

Erzincan’da 2021 yılında bin 309 çift evlendi

TÜİK evlenme ve boşanma rakamlarını açıkladı. Açıklamaya göre; 2021 yılında Türkiye’de evlenen çiftlerin sayısı 561 bin 710 olurken Erzincan’da ise bin 309 oldu.
TÜİK 2021 yılında evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı. Evlenen çiftlerin sayısı 2020 yılında 488 bin 335 iken 2021 yılında 561 bin 710 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2021 yılında binde 6,68 olarak gerçekleşti. Boşanan çiftlerin sayısı ise 2020 yılında 136 bin 570 iken 2021 yılında 174 bin 85 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2021 yılında binde 2,07 olarak gerçekleşti.
Ortalama ilk evlenme yaşı yükseldi
Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2021 yılında erkeklerde 28,1 iken kadınlarda 25,4 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,7 yaş olarak gerçekleşti.
Kaba evlenme hızının en yüksek olduğu il, binde 8,27 ile Kilis oldu
Kaba evlenme hızının 2021 yılında en yüksek olduğu il, binde 8,27 ile Kilis oldu. Bu ili binde 8,06 ile Şanlıurfa, binde 7,99 ile Adıyaman izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,86 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 5,11 ile Tunceli, binde 5,22 ile Bayburt izledi.
Aylara göre evlenme sayılarında önemli farklılıklar görüldü
Evlenme sayısı aylara göre incelendiğinde, 2021 yılında Ocak ve Şubat ayları hariç diğer aylarda bir önceki yılın aynı aylarına göre artış görüldü. Evlenme sayısında Nisan ve Mayıs aylarında hem pandemiye bağlı tam kapanma hem de Ramazan ayının etkisiyle bir azalma görülürken Haziran ayında önemli bir artış görüldü. Evlenme sayısı 2021 yılı Mayıs ayında 21 bin 676 iken 3,5 kat artarak Haziran ayında 75 bin 137 oldu.
Yabancı damatların sayısı 4 bin 976 iken yabancı gelinlerin sayısı 23 bin 687 oldu
Toplam evlenmeler içinde yabancı kişiler ile evlenmeler incelendiğinde, yabancı damatların sayısı 2021 yılında 4 bin 976 olup toplam damatların yüzde 0,9'unu oluştururken yabancı gelinlerin sayısı 23 bin 687 olup toplam gelinlerin yüzde 4,2'sini oluşturdu. Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı damatlar içinde yüzde 25,2 ile Alman damatlar birinci sırada yer aldı. Alman damatları yüzde 20,7 ile Suriyeli damatlar ve yüzde 5,5 ile Avusturyalı damatlar izledi. Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı gelinler içinde yüzde 14,6 ile Suriyeli gelinler birinci sırada yer aldı. Suriyeli gelinleri yüzde 10,1 ile Azerbaycanlı gelinler ve yüzde 9,8 ile Özbek gelinler izledi.
Kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il, binde 3,04 ile İzmir oldu
Kaba boşanma hızının 2021 yılında en yüksek olduğu il, binde 3,04 ile İzmir oldu. Bu ili binde 3,01 ile Antalya, binde 2,93 ile Uşak izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,38 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 0,40 ile Hakkari, binde 0,46 ile Siirt ve Muş izledi.
Aylara göre boşanma sayılarında önemli farklılıklar görüldü
Boşanma sayısı aylara göre incelendiğinde, adli tatil nedeniyle Ağustos ayında önemli bir azalma görüldü. Boşanma sayısı, 2021 yılının Ağustos ayında 3 bin 779 iken adli tatil sonrası Eylül ayında 5,8 kat artarak 21 bin 955 oldu.
Boşanmaların yüzde 33,6'sı evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti
Evlilik süresine göre boşanmalar incelendiğinde, 2021 yılında gerçekleşen boşanmaların yüzde 33,6'sı evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 20,9'u ise evliliğin 610 yılı içinde gerçekleşti.
Son bir yıl içindeki boşanma olaylarından 165 bin 937 çocuk etkilendi
Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 2021 yılında 174 bin 85 çift boşanırken 165 bin 937 çocuk velayete verildi. Boşanma davaları sonucu, çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü. Çocukların velayetinin 2021 yılında yüzde 76,1'i anneye, yüzde 23,9'u babaya verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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