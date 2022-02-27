Erzincan’da soğuk kış gecelerinin vazgeçilmez lezzeti kaşarlı patates

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da soğuk kış gecelerinin vazgeçilmez lezzeti kaşarlı patates

İHA

Erzincan’da soğuk kış gecelerinin vazgeçilmez lezzeti kaşarlı patates

Soba kültürünün yok olmaya yüz tuttuğu Erzincan’da, çay ocaklarına kurulan sobalarda pişirilen kaşarlı patates soğuk kış gecelerinin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte doğalgaz ve kalorifer Erzincan’da soba kültürünü neredeyse yok etti. Eskiden insanların ısınma amacıyla kullandığı sobalar günümüzde nostalji ısınma çeşitliliğine girdi. Kış aylarında Erzincan’daki çay ocaklarına kurulan sobalarda günümüzde birçok kişinin hasret kaldığı görüntüler canlı tutulmaya çalışılıyor. Çay ocaklarına kurulan kuzineli sobalarda pişirilen kaşarlı patates ise Erzincanlılar tarafından büyük ilgi görüyor. Özellikle kış aylarının vazgeçilmez lezzeti olan "sobada patates" keyfi çayla birlikte sohbetlerin tadı tuzu olmaya devam ediyor. Besin değerinin yüksek ve kış koşullarına dayanıklı olması nedeniyle patatesten vazgeçemeyen Erzincanlılar kuzineli sobada pişirilen eşsiz lezzet kaşarlı patatesin keyfini çıkarıyorlar. Çay ocağı işletmecisi Yunus Emre Özmen Erzincan’ın son yıllarda en soğuk günlerini geçirdiğini ve bu soğuk günlerde de Erzincanlıların kaşarlı patatese ilgi duyduğunu belirterek bazı vatandaşların paket yaptırıp evine götürdüğünü söyledi.
“Soğuk kış gecelerinin vazgeçilmezi kaşarlı patates”
Kuzineli sobada hazırlanan kaşarlı patatesin bazı zamanlarda çaydan daha çok satış yaptığını belirten Yunus Emre Özmen, “Erzincan son yıllarının en soğuk günlerini geçiriyor. Biz de mekânımızda kuzineli sobada müşterilerimize patates yapıyoruz. Müşterilerimizin talebine göre, kaşarlı, sade, pastırmalı, sucuklu olarak soğuk kış aylarında Erzincan’ın vazgeçilmezi patatesimizi sunuyoruz. Gün oluyor çaydan çok patates satışı yapıyoruz. Yoğunluk çok fazla. Malum kış aylarında Erzincan’da yapılacak çok da bir aktivite olmadığı için insanlar çay ocağına yöneliyor. Bazı vatandaşlar evlerine paket yaptırıyor. Talep olursa evlere götürmeleri için paket de yapıp veriyoruz” diye konuştu.
Kaşarlı patatesin lezzetli olduğunu belirten vatandaşlar ise, kış aylarında Erzincan’da vazgeçilmez olan patatesi bazen kaşarlı bazen sade hoş sohbet içerisinde yediklerini ifade ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan’da 2021 yılında bin 309 çift evlendi
YEREL HABERLER Erzincan’da 2021 yılında bin 309 çift evlendi
Doğunun yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Doğunun yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
Yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu
3. Ordu Komutanlığı’nda evlilik öncesi eğitim verildi
YEREL HABERLER 3. Ordu Komutanlığı’nda evlilik öncesi eğitim verildi
Başkan Tanoğlu: “Kandiller, toplumun manevi değerlerinin güç kazandığı, birlik ve beraberliklerinin pekiştiği, paylaşmanın, komşuluk ve akrabalık hukukunun arttığı çok özel gecelerdir”
YEREL HABERLER Başkan Tanoğlu: “Kandiller, toplumun manevi ...
Çayırlı’da ilkokul öğrencileri işitme testinden geçirildi
YEREL HABERLER Çayırlı’da ilkokul öğrencileri işitme testinden ...
Yenidoğan Canlandırma Eğitimine katılanlara sertifikaları verildi
YEREL HABERLER Yenidoğan Canlandırma Eğitimine katılanlara ...
Erzincan’da bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Erzincan’da bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.