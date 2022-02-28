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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğuda yağışlar devam edecek

İHA

Doğuda yağışlar devam edecek

Erzincan ve Iğdır’ın yağmurlu, Bayburt’un karla karışık yağmurlu, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinin ise aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu yarın (salı) sabah saatlerinden itibaren Erzincan ve Iğdır’ın yağmurlu, Bayburt’un karla karışık yağmurlu, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan çevreleri aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görülecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr, güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
“Çığ uyarısı”
Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
“Buzlanma ve don uyarısı”
Bölgede gün boyunca buzlanma ve don olayının etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Kars’ta 8, Ardahan’da 7, Ağrı’da 2, Bayburt’ta 1 derece ölçülürken Erzurum’da 0, Iğdır ve Erzincan’da 1 derece kaydedildi.
Gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklığının ise, Iğdır’da 15, Erzincan’da 12, Bayburt’ta 8, Kars ve Ardahan’da 6, Erzurum’da 5 ve Ağrı’da 4 derece olması öngörülüyor.
Bölgedeki kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı; Palandöken Kayak Merkezinde 138, Ergan Kayak Merkezinde 110 ve Sarıkamış Kayak Merkezinde 78 santimetre olarak kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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