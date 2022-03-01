Erzincan’da trafik kazası: 1 yaralı

Erzincan’da zift yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.
Kaza, Erzincan Erzurum kara yolu Mertekli köyü kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Cesur Özkalan idaresindeki 34 FV 8298 plakalı zift yüklü tır sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Dorsenin devrilmesi sırasında tırın çekici kısmı havaya kalktı. Çekicinin, arka lastikleri üzerinde tamamen havaya kalktığı kazada tır sürücüsü yaralandı.
Yaralı Özkalan ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda kısmen aksayan trafik, tırdan yola dökülen ziftin itfaiye ve karayolları görevlilerince temizlenmesiyle normale döndü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.