Erzincan’da uyuşturucu ticaretinden 2 zanlı tutuklandı, 18 kişiye de uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı

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Erzincan’da 2022 şubat ayında düzenlenen 5 ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişiden 2’i tutuklandı, 18 kişiye de uyuşturucu kullanmaktan suçundan işlem yapıldı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kentte geçtiğimiz şubat ayında 5 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 5 kişiden 2’i uyuşturucu ticaretinden tutuklanırken, 1’i serbest kaldı, 2’inin de adli işlemleri devam ediyor.

18 şahıs hakkında da uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Narkotik ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında bilgilendirme faaliyetlerini de sürdürüyor. Bu kapsamda Erzincan’da 938 anne ve anne adayına ulaşılarak narkorehber faaliyetleri anlatılarak 2400 vatandaşa bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

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