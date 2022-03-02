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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da okula giden çocuğa köpek saldırdı

İHA

Erzincan’da okula giden çocuğa köpek saldırdı

Erzincan’da 17 yaşında ki lise öğrencisi sabah okula gittiği esnada köpek saldırısına uğrayarak hafif şekilde yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Erzincan merkez Talip Kaban Bulvarı Mimarsinan Mahallesinde okula gitmek üzere yolda yürüyen 17 yaşında ki lise öğrencisi Abdullah Alakuş bir anda köpeğin kendisine saldırdığını gördü. Köpeği korkutmak için ayaklarını kullanan Alakuş girişiminde başaralı oldu ama köpeğin ısırmasından kurtulamadı. Sağ ayağından hafif ısıran köpek olay yerinden uzaklaşırken ihbar üzerine gelen 112 sağlık ekiplerince hafif yaralanan çocuk, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Saldırgan köpeğin kuduz olma ihtimaline karşı aşı olan Alakuş gerekli sağlık müdahalelerinin yapılmasının ardından hastaneden ayrıldı.
Öte yandan belediye ekipleri saldırgan köpeği bulmak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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